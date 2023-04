Dr. Reuter Investor Relations - Strategisch zu noch mehr Wachstum.

Wie ist die Positionierung von Water Ways in regionaler Hinsicht? Gibt es Länder/ Regionen, die besonders angestrebt werden? Nach welchen Kriterien wird hier vorgegangen?

Ronnie Jaegermann: Wir haben unsere Strategie etwas verändert. Aufgrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland und der angekündigten Instabilität an anderen Orten in der Welt haben wir den Ansatz gewählt, unsere Bemühungen hauptsächlich auf Nordamerika zu konzentrieren. Wir begannen mit einer Tochtergesellschaft in Kanada, wir wuchsen um das Dreifache. Der Vertrieb in Kanada wuchs schnell. Dieses Jahr planen wir auch den Markteintritt in die USA. Dies ist unser aktueller Fokus. Hier fokussieren wir Wachstum und Anstrengungen. Wir wollen in den kommenden Jahren überwiegend - wahrscheinlich 50 Prozent unseres Umsatzes - in Nordamerika erzielen.

Die kanadische Tochtergesellschaft arbeitet daran, den US-Landwirtschaftsmarkt zu durchdringen und auf dem kanadischen Markt zu expandieren. Beschreiben Sie die derzeitigen Maßnahmen und Erfolge für den US-Landwirtschaftsmarkt.

Ronnie Jaegermann: Nun, wir haben gerade erst mit der Vermarktung der Landwirtschaft in den USA begonnen. Wir haben ein paar Kunden, die noch sehr kleine Umsätze haben. Während wir hier sprechen, nehmen wir an einer Landwirtschaftsmesse teil und wir konzentrieren uns darauf, den US-Markt zu erobern. Kanada kennt uns bereits, wir sehen dort schnelle Umsätze mit den kanadischen Landwirten. Wir streben an, dasselbe auf dem US-Markt in diesem und im nächsten Jahr zu tun.

Water Ways vermeldet kürzlich, dass der Auftragsbestand der kanadischen Tochtergesellschaft in kurzer Zeit um mehr als 50 Prozent gewachsen ist. Erläutern Sie die dahinterliegenden Projekte bitte kurz.

Ronnie Jaegermann: Unser Hauptgeschäft ist der Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und Bewässerungsanlagen an kanadische Landwirte. Wir haben Projekte gestartet, hauptsächlich mit Apfelbauern in Kanada, bei denen wir eine einzigartige Technologie eingesetzt haben, um Äpfel besser zu züchten. Ein Projekt haben wir in Kanada durchgeführt. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem und im nächsten Jahr noch viel mehr Projekte haben werden.