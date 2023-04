Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - David Wolff und Sebastian Burmester sind die Gründer undGeschäftsführer der E-Learning-Agentur, mit der sie Unternehmen dabeiunterstützen, Schulungsinhalte zu digitalisieren sowie funktionierendeE-Learning-Plattformen zu entwickeln und zu implementieren. Neben einer großenZeit- und Kostenersparnis profitieren ihre Kunden von standardisierten Prozessenund einer höheren Einarbeitungsqualität neuer Mitarbeiter. In diesem Artikelverraten die E-Learning-Experten, welche Probleme ihre Kunden haben und wie eineZusammenarbeit mit der E-Learning-Agentur abläuft.Bevor neue Mitarbeiter produktiv im Unternehmen eingesetzt werden können, sindzunächst Investitionen nötig. Nach dem Recruiting- und dem Einstellungsprozessfindet eine Einarbeitungsphase statt, in der neue Kollegen das Unternehmen, dieAbläufe und ihre zukünftigen Aufgaben kennen- und verstehen lernen. DasOnboarding, das üblicherweise mindestens mehrere Wochen in Anspruch nimmt, wirdin der Regel von einem oder mehreren Bestandsmitarbeitern übernommen und istentsprechend kostenintensiv. Um nicht nur wertvolle Ressourcen zu sparen,sondern auch die Qualität durch standardisierte Einarbeitungsprozesse zuerhöhen, haben David Wolff und Sebastian Burmester es sich zur Aufgabe gemacht,Unternehmen mit individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenenE-Learning-Plattformen zu unterstützen.Mit der E-Learning-Agentur digitalisieren die Experten Schulungen für größereund Mittelstandsunternehmen und beraten sie hinsichtlich geeigneterTechnologien. Sie sorgen dafür, dass das Onboarding neuer Mitarbeiter imUnternehmen über eine Schulungsplattform stattfinden kann, sodass sie nicht mehrhändisch von anderen Mitarbeitern angelernt werden müssen. Mit über 15 JahrenErfahrung und einem Team aus Experten konnten David Wolff und SebastianBurmester bereits unzähligen Kunden dabei helfen, ihre Prozesse durchdigitalisierte Lerninhalte schneller, günstiger und effizienter zu gestalten."Auf dem Niveau großer Konzerne ist E-Learning viel weiter verbreitet und indiesem Bereich haben wir umfassende Erfahrung gesammelt, welche Technikenfunktionieren und welche nicht. Die Erfahrung wollen wir nun auch in denMittelstand bringen und ebenso kleinere Unternehmen, die noch Nachholbedarf inder Digitalisierung haben, helfen", so die Geschäftsführer derE-Learning-Agentur.Mit E-Learning-Plattformen Zeit, Geld und Personalressourcen sparenZu den Aufgaben von David Wolff und Sebastian Burmester gehören die Erstellungvon Lerninhalten sowie die Beratung zu und die Implementierung vonLerntechnologien. So erstellen sie Schulungsvideos und digitale Trainings und