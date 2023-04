Sphera und ERM arbeiten zusammen, um führende betriebliche ESG-Lösungen für Unternehmen in Lateinamerika bereitzustellen

Dies baut auf der langjährigen Beziehung von Sphera mit ERM als Software-Bereitstellungspartner auf. Die Fähigkeit von Sphera, die Standardisierung und Digitalisierung von End-to-end-Lösungen zur Erfassung und Berichterstattung von Nachhaltigkeitsdaten zu liefern, in Kombination mit den Nachhaltigkeitsdiensten und dem umfassenden technischen Know-how von ERM, hilft Unternehmen dabei, ihre ESG- und Nachhaltigkeitsprogramme so zu transformieren, dass sie strategische Ziele erreichen, während gleichzeitig Datentransparenz, Zeit- und Kosteneinsparungen vorangetrieben werden

Sphera und ERM haben sich zusammengeschlossen, um YPF, einem führenden Energieunternehmen in Argentinien, beim Abschluss seiner digitalen Transformation zu helfen. Der Übergang von der manuellen Datenerfassung und -analyse zu einem rationelleren Prozess versetzt YPF in die Lage, seine Ambitionen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Netto Null zu erreichen. Mithilfe der Software SpheraCloud Corporate Sustainability (SCCS) wurden die Umweltdaten von YPF an 150 Standorten in einem einzigen Datenspeicher zusammengefasst, wodurch sich die Zeit für die Datenerfassung von 15 Tagen auf einen Tag verkürzte und sich die Experten auf die Datenanalyse konzentrieren konnten. Dieses Projekt wurde von den umfangreichen Nachhaltigkeitsfähigkeiten von ERM und den lokalen regulatorischen Kenntnissen unterstützt.

Unternehmen benötigen zuverlässige, prüfbare und messbare Daten, um transparente Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Die ESG- und Nachhaltigkeitslösungem von Sphera und ERM helfen Unternehmen dabei, ihre Daten und Ressourcen über Geschäftsbereiche hinweg zu erfassen, zu verwalten und zu teilen, um zukunftsgerichtete Erkenntnisse für kontinuierliche betriebliche Verbesserungen zu liefern.