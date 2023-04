WARBURG RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Resultate seien nicht ganz so düster gewesen wie befürchtet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie könnten am Markt für eine bessere Stimmung sorgen und für die Erwartung, dass sich die Lage des Chemiekonzerns vom zweiten Quartal an bessert. Allerdings lasse sich die Geschäftsentwicklung weiter nur schwer vorhersagen - ob das Tief erreicht sei, bleibe also offen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / o8:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 48,71EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m