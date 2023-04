BASF schwach - Analyst: Unklar, ob Tief erreicht ist

Analysten verwiesen zwar unisono darauf, dass der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) nicht ganz so heftig eingebrochen sei wie befürchtet. Aber dafür sei der Umsatz deutlicher als erwartet zurückgegangen, was BASF vor allem mit einem deutlichen Rückgang der Absatzmengen begründete.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BASF haben nicht lange von den am Vortag veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns profitieren können. So waren sie am Mittwochnachmittag ins Plus gedreht und hatten dann am Donnerstag weiter zugelegt, um bis zu 1,8 Prozent. Doch auf dem höchsten Stand seit dem Kursabsturz am 24. Februar, als die Ludwigshafener den Markt mit einem schwachen Jahresausblick und der vorzeitigen Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms geschockt hatten, verließ die Anleger der Mut.

