Insulinhersteller Novo Nordisk erhöht Prognosen nach starker US-Nachfrage

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Insulinhersteller Novo Nordisk erhöht nach einem robusten Wachstum im ersten Quartal seine Jahresprognose. Dabei profitiere das Unternehmen insbesondere von der Nachfrage aus den USA, wie Novo Nordisk am Donnerstag in Bagsvaerd mitteilte. Der Umsatz dürfte 2023 währungsbereinigt um 24 bis 30 Prozent zulegen, nach zuvor in Aussicht gestellten 13 bis 19 Prozent. Beim operativen Ergebnis wird nun ein währungsbereinigter Anstieg von 28 bis 34 Prozent erwartet. Ursprünglich hatte der Konzern ein Wachstum auf dem Level des Umsatzes angekündigt.

Verkaufsschlager ist das Diät-Medikament Wegovy, speziell in den USA. Ein zweiter Auftragsfertiger sei zudem produktionsbereit, was die Kapazität des Mittels erhöhen werde. Zudem geht Novo Nordisk von höher als erwartet ausfallenden Umsätzen seines Medikaments Ozempic gegen Typ-2-Diabetes aus, welches auch zur langfristigen Gewichtskontrolle eingesetzt wird. Auch hier sieht das Unternehmen das stärkere Wachstum hauptsächlich in den USA.

Im ersten Quartal stiegen die Konzernerlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um ein Viertel, das operative Ergebnis nahm etwas stärker um 28 Prozent zu, beides auf währungsbereinigter Basis. Die Aktie stieg nach den Nachrichten in Kopenhagen zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent.

Die Zahlen zum ersten Quartal will Novo Nordisk am 4. Mai vorlegen./nas/men/jha/

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 150,6EUR gehandelt.