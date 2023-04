LONDON (dpa-AFX) - Das Thema "Gierflation" - eine durch mutmaßlich überzogene Preisanhebungen der Unternehmen weiter angetriebene Inflation - ist laut der Societe Generale (SocGen) eine zunehmende Gefahr. Nachdem mittlerweile Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) neben den Folgen einer Anheizung der Teuerung durch Lohnsteigerungen nun auch vor den Folgen einer unternehmensgetriebenen Inflation warnten, dürften als nächstes Politiker aufwachen, schrieb Marktstratege Albert Edwards von der französischen Großbank am Donnerstag. Sie könnten "Wettbewerbsbehörden drängen, Untersuchungen über Preisabsprachen in die Wege zu leiten, um Gierflation zu bekämpfen. Das ist nicht so gut für Aktien."

Er verweist dabei vor allem auf einen Blog-Beitrag der EZB-Ökonomen Oscar Arce, Elke Hahn und Gerrit Koester zum Thema Inflation, und wie eine nicht nur durch Arbeitnehmer, sondern auch durch Unternehmen angeheizte Inflation alle ärmer machen könne. Es sei deutlich geworden, dass viele Unternehmen allem Anschein nach derzeit in der Lage seien, ihre Gewinnspannen auszuweiten, ohne signifikante Marktanteilsverluste verkraften zu müssen, heißt es in dem Blog.