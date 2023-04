MADRID/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der spanische Baukonzern Ferrovial verlegt seinen Firmensitz in die Niederlande. Die umstrittene und von der linken Regierung in Madrid scharf kritisierte Maßnahme wurde am Donnerstag auf einer Aktionärsversammlung abgesegnet, wie das auf den Verkehrssektor spezialisierte Unternehmen mitteilte. Die dafür nötige Fusion mit der niederländischen Tochtergesellschaft Ferrovial International SE (FISE) sei mehrheitlich gebilligt worden.

Als Hauptgrund für den Umzug hatte Firmenchef Rafael del Pino das Ziel genannt, die Ferrovial-Aktien direkt an den US-Börsen notieren zu lassen. Das sei mit einem Hauptsitz in Spanien nicht möglich. Zudem gebe es "wirtschaftliche Gründe". Die Niederlande böten einen stabilen Rechtsrahmen und niedrigere Finanzierungskosten. Kritik, das Vorhaben beruhe in erster Linie auf steuerlichen Motiven, wies das Unternehmen zurück.