NEW YORK (dpa-AFX) - Leicht gestützt von unerwartet niedrigen Preisdaten aus den USA dürfte die Wall Street am Donnerstag mit einem moderaten Plus eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 33 713 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.

Wie schon die Verbraucherpreise tags zuvor, stiegen auch die US-Erzeugerpreise im März geringer als erwartet. Zudem wurde bekannt, dass die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche stärker als erwartet gestiegen war.