BERENBERG stuft BASLER AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach einem Ausblick auf 2023 von 31 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diesen bezeichnete Analyst Lasse Stüben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als zurückhaltend. Um eine positivere Haltung zur Aktie des Herstellers von Digitalkameras und Produkten für maschinelles Sehen einzunehmen, benötige es eine steigende Nachfrage in den USA und China./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 04:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 22,65EUR gehandelt.