FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax pendelt nach dem am Vortag erreichten Hoch seit Januar 2022 ohne größere Schwankungen um die Marke von 15 700 Punkten. Die US-Börsen stützen die beeindruckende Stabilität des Leitindex, denn der oftmals den Takt vorgebende Wall-Street-Index Dow Jones wird am Donnerstag erneut leicht im Plus erwartet. Aus China kamen zudem starke Exportdaten.

Im Fokus bleibt aber vor allem die Geldpolitik der Notenbanken. Daher richtete sich der Blick am Nachmittag vor allem auf die wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese brachten aber nur kurz etwas Bewegung in den Markt. Die im Trend weiter und auch stärker als erwartet gestiegene Zahl der Erstanträge heizten zwar die Konjunktursorgen an, dämpfen zugleich aber tendenziell die Zinserwartungen, hieß es am Markt.