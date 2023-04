Brandenburger zahlen fürs Tanken am meisten / Sprit in Rheinland-Pfalz und im Saarland am günstigsten / deutlich größere regionale Preisdifferenzen bei Diesel als bei Benzin (FOTO)

München (ots) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Brandenburg müssen derzeit

beim Tanken um einiges mehr bezahlen als die Saarländer und Rheinland-Pfälzer.

So kostet aktuell ein Liter Super E10 in Brandenburg im Schnitt 1,848 Euro und

damit 4,8 Cent mehr als im Saarland, wo der Literpreis bei 1,800 Euro liegt. Das

zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen

Bundesländern.



Auch für Diesel-Kraftstoff müssen die Brandenburger aktuell am tiefsten in die

Tasche greifen. Der Preis für einen Liter liegt hier bei 1,750 Euro. In

Rheinland-Pfalz, dem günstigsten Bundesland bei Diesel, kostet der Liter dagegen

1,646 Euro und damit 10,4 Cent weniger als in Brandenburg.