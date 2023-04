Delta Air Lines hat im abgelaufenen Quartal einem Umsatz von 12,18 Mrd. US-Dollar die Konsensschätzungen der Analysten in Höhe von 12,03 Mrd. Dollar zwar übertroffen, der Gewinn pro Aktie lag mit 0,25 Dollar hingegen unter den Erwartungen von 0,32 Dollar. Bei der Auslastung konnte sich die Fluggesellschaft von 75 auf 81 Prozent verbessern. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,25 Dollar in Aussicht, was deutlich über den Schätzungen von 1,61 US-Dollar liegt. Für das Gesamtjahr strebt Delta Air Lines einen Gewinn je Anteilsschein zwischen 5,00 und 6,00 Dollar an.

In neutraler Spanne festgefahren