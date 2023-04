HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Hugo Boss auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal von 52 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Modekonzern dürfte dynamisch in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vom zweiten Jahresviertel an aber müsse sich das Unternehmen an einer höheren Vergleichsbasis messen lassen. Dies dürfte zu einer Verlangsamung des Wachstums führen, während die hohen Marketingkosten und die Kosteninflation die Rentabilität belasten dürften./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 07:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 07:48 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 67,72EUR gehandelt.



