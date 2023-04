Anlass der Studie: 2022 vorläufige Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: EUR33

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 33,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Zahlen zeigten eine gute Rentabilität trotz des Wegfalls des Corona-Testgeschäfts, das die Zahlen für 2021 beflügelte. Die Ergebnisse enthielten erneut einen starken Beitrag des Segments Lifestyle & Aesthetics (L&A), der dazu beitrug, dass die Bruttomarge bei über 8% lag. Der Umsatz von EUR248 Mio. entsprach unserer Prognose (EUR250 Mio.), während das EBIT (EUR8,3 Mio.) innerhalb der Guidance (EUR8 Mio. bis EUR10 Mio.) lag und unsere Schätzung (EUR8,6 Mio.) nur knapp verfehlte. Die Guidance für 2023 sieht einen Umsatz von EUR220 Mio. bis EUR250 Mio. und ein EBIT von EUR6 Mio. bis EUR8 Mio. vor, was die Erhöhung des verpflichtenden Preisabschlags für Arzneimittel in Deutschland von 7% auf 12 % im Jahr 2023 widerspiegelt. Wir haben dies in unserer Prognose im letzten Monat berücksichtigt. Das Management plant, das margenstarke L&A-Segment weiter auszubauen, um die Volatilität bei Specialty Pharma abzufedern. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR33.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 33.00 price target.



Abstract:

Preliminary figures showed good profitability despite the absence of the corona test business, which boosted 2021 numbers. Results again included a strong contribution from the Lifestyle & Aesthetics (L&A) segment, which helped keep the gross margin north of 8%. Sales of EUR248m were in line with FBe (EUR250m), while EBIT (EUR8.3m) landed within the guided range (EUR8m to EUR10m) and narrowly missed FBe (EUR8.6m). The 2023 guidance calls for sales of EUR220m to EUR250m and EBIT of EUR6m to EUR8m reflecting the increase in Germany's mandatory pharmaceutical discount from 7% to 12% for 2023. We factored this into our forecasts last month. Haemato brass plan to further expand the high margin L&A segment to buffer against volatility in Specialty Pharma. We stick to our Buy rating and EUR33 TP.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26791.pdf



Die HAEMATO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 17,90EUR gehandelt.