JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Die Markterwartungen mit Blick auf den Umsatz des Insulinherstellers in diesem Jahr könnten nun um fünf Prozent steigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen der Analysten für den operativen Gewinn hätten zwischen sieben und neun Prozent Luft nach oben./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 11:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 16:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 149,8EUR gehandelt.