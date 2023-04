Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&MSales Solutions GmbH sowie der A&M Unternehmerberatung GmbH. Mit umsatz.io hater ein CRM-System für kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 50Mitarbeitern entwickelt, das die Vertriebsbranche revolutionieren soll. DieSoftwarelösung eignet sich ideal zur Optimierung der Vertriebsprozesse sowie zurVerbesserung der Umsätze. Hier erfahren Sie, mit welchen fünf Tipps sich derVertrieb optimieren lässt und was es dabei zu beachten gilt.Der digitale Vertrieb ist aktuell nur in den wenigsten Unternehmen angekommen.In der Folge passiert es immer häufiger, dass selbst Firmen, denen es jahrelanggut ging, schlagartig Kunden und Einnahmen verlieren. Zugleich schnellen dieBetriebskosten ungebremst in die Höhe, wodurch der Vertrieb zunehmend insStocken gerät. "Die Lösung für diese Problematik liegt darin, den Vertriebsystematisch zu optimieren", weiß Marvin Flenche, der Gründer undGeschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH sowie der A&M UnternehmerberatungGmbH. "Das gelingt am besten mit einer geeigneten CRM-Softwarelösung, die ausgutem Grund gerne als das Herzstück eines jeden Vertriebsprozesses bezeichnetwird. Leider sind die gängigen CRM-Systeme für kleinere Firmen meist nichteffizient nutzbar, weshalb sie noch immer mit Excel-Listen arbeiten, die sieenorm in ihren Möglichkeiten einschränken." Mit umsatz.io hat sich der Experteder Aufgabe verschrieben, dieses Problem zu beheben. Für seine Kunden hat ereine CRM-Softwarelösung entwickelt, die es auch kleinen und mittelständischenUnternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Vertriebsabteilungauszuschöpfen. Wie es auch kleineren Firmen gelingt, ihren Vertrieb zuoptimieren, um bessere Umsätze zu generieren, Zeit zu sparen und dasunternehmerische Wachstum voranzutreiben, hat Marvin Flenche im Folgenden infünf Tipps zusammengefasst.1. Standards etablieren und Erfolgsmuster identifizierenUm über das gesamte Vertriebsteam hinweg eine einheitliche Gesprächsführung zugewährleisten, ist es zunächst für jedes Unternehmen wichtig, Skripte undVorlagen zu entwickeln, die die Gesprächsqualität und -konsistenz sicherstellen.Zusätzlich bietet es sich an, die Strategien und Verhaltensweisen derTop-Vertriebler genauer unter die Lupe zu nehmen, um deren Erfolgsmuster zuidentifizieren. In der Folge können auch weniger erfolgreiche Teammitglieder vonden ermittelten Best Practices profitieren. Durch die Übernahme und Anwendung