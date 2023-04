Silvesterfeuerwerk Abstimmung mit den Füßen

Ratingen (ots) - Die Zeit des Stillstands ist vorbei. Nach zwei harten

Corona-Jahren kann die pyrotechnische Branche in Deutschland endlich wieder

aufatmen. Nachdem die Umsätze 2020 und 2021 massiv eingebrochen waren, knüpften

sie für 2022 nicht nur an die Vorjahre an - sie übertreffen auch alle

Erwartungen. Rund 180 Millionen Euro Umsatz - das spricht für sich und eine der

höchsten Feuerwerks-Nachfragen in der Geschichte der Pyrotechnik.



"Wir freuen uns, dass die Kunden sich von den Corona-Jahren die Lust am Feiern

nicht haben vermiesen lassen", sagt VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber. Für die

zuletzt arg gebeutelte und wirtschaftlich angeschlagene Branche ist die große

Nachfrage genau das Zeichen, auf das sie so lange warten musste. "Wir hatten

gehofft, dass die Umsätze sich darstellen würden wie 2019 - da lagen sie bei

rund 122 Millionen. Nun liegen sie sogar rund 50 Prozent darüber", so Schreiber.