Cartier Resources legt Wirtschaftlichkeitsrechnung für Chimo vor, Aktie hebt ab!

Die PEA ist die erste Wirtschaftlichkeitsanalyse für eine geplante Mine und wird von unabhängigen Gutachtern erstellt. Als nächster Schritt könnte eine vorläufige Machbarkeitsstudie gemacht werden, eine Pre-Feasibility Study (PFS); um noch mehr ins Detail zu gehen.Konkret dürfte sich das Management aber nun erst einma um eine neue Ressourcenschätzung bemühen. Der größte Kostenblock mit mehr als 112 Mio. CAD in der PEA ist wie erwartet die Verarbeitungsanlage. Allerdings liegt die Chimo-Mine, auf der bis 1997 noch produziert wurde, mitten in der Mining-Region Val D’or in Québec. Rundherum gibt es zahlreiche Minen und Verarbeitungsanlagen. Mit der PEA macht sich Cartier Resources auch für mögliche Übernehmer interessant, die gar keine Verarbeitungsanlage bräuchten, aber am Gold interessiert sind. Dazu zählt auch der Goldproduzent Agnico Eagle , der bereits ebenso wie O3 Mining Großaktionär bei Cartier Resources ist.

Cartier Resources hat die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung für einen Goldminenbetrieb auf dem Chimo-Projekt in Québec vorgelegt. Die Aktie hebt an der Börse ab!

