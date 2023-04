FIBO-Auftakt mit innovativem Echo aus Taiwan / Erstmaliger Auftritt von Taiwan Excellence auf der weltgrößten Fitnessmesse / Die Messebesucher erwartet an den vier Messetagen ein vielfältiges Programm (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) - Taiwan Excellence startete 2023 seine erstmalige Teilnahme an derFIBO mit einem Grand Opening und angeschlossener Pressekonferenz, bei der dieneuesten umweltfreundlichen Hightech-Fitness- und Rehabilitationsgerätevorgestellt wurden. Die Präsentationen am ersten Messetag bilden den Auftakt fürein viertägiges sportliches Programm, das den 51.000 Messegästen die Möglichkeitgibt, sich persönlich von den Innovationen der teilnehmenden Unternehmen ausTaiwan zu überzeugen. Sämtliche vorgestellten Fitnessprodukte sind aktuelleGewinner des Taiwan Excellence Awards, der vom Bureau of Foreign Trade (BOFT),dem Wirtschaftsministerium und dem Taiwan External Trade Development Council(TAITRA) verliehen wird. Fachbesucher und Fitnessbegeisterte sind herzlicheingeladen, den Taiwan Excellence Pavillon in Halle 7, Stand 7E35 auf der FIBO,der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, mit über 500Ausstellern aus 36 Nationen vom 13. bis 16. April zu besuchen.Highlights bei der Eröffnung waren unter anderem das Stampede-Workout-System vonSHENNONA, das Musik mit körperlichem Training verbindet, oder der GB7007Recumbent Linear Stepper von Body Charger, ein 2-in-1-Fitness- undRehabilitationsgerät, das Gelenke und Beweglichkeit fördert. Genauso interessantzeigte sich das Johnny G Spirit Bike. Ein Spinning-Bike, das durch einenelektronisch gesteuerten Magnetwiderstand die Möglichkeit bietet, Workoutsindividuell zu wiederholen oder zu differenzieren.Die Kombination von persönlicher Überzeugung, professioneller Produktberatungund verantwortungsbewusster Heranführung durch Personal Trainer dient vor allemder Aufzeigung von Alleinstellungsmerkmalen. "Die taiwanesischen Trainingsgerätehier auf der FIBO sind allesamt umweltfreundlich und kombinieren Technologie undSport, um Workouts für Rehabilitation und Körperfitness anzubieten. Ich binzuversichtlich, dass diese Neuheiten positive Veränderungen für den gesundenLebensstil der Menschen bringen werden", erläutert Ching-Ting Hung, Direktor derWirtschaftsabteilung der Repräsentanz Taipehs in der Bundesrepublik Deutschland,Büro Frankfurt am Main.Dem Versprechen kam bereits am ersten Messetag Wondercise Technology Corp. nachund lud zum Auftakt Vor-Ort- und Online Teilnehmer zur Aerobic-Class imWondercise Gym ein. An den weiteren Messetagen werden die Besucher Gelegenheitbekommen, auch alle weiteren Workout-Produkte persönlich zu testen:1. MAKALOT - Catwalk Show & SHENNONA - Stampede Competition (Freitag, 14. April,11:00)2. NETOWN - Grip Strength Assessment Challenge (Freitag, 14. April, 13:00)3. SPIRIT - RUN, RUN, RUN! (Freitag, 14. April, 15:00)