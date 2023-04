Duale Berufsausbildung Kunststoff-Verfahrensmechaniker/in - Weiter Rückgang bei neuen Ausbildungsverträgen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der negative Trend rund um den Ausbildungsberuf zum

Kunststoffverfahrensmechaniker/in setzte sich 2022 weiter fort - und dass bei

einem bereits niedrigen Ausgangsniveau: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr

1.429 neue Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen; ein

Rückgang um gut acht Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Die Gesamtzahl der

Auszubildenden in diesem Bereich sank ebenfalls deutlich um knapp 14 Prozent.

Dies belegen aktuelle Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer.



Damit setzt sich eine bereits länger anhaltende Entwicklung immer schneller

fort: Der Kunststoffverarbeitenden Industrie geht der "Rohstoff Mensch"

verloren. Und das in einer Zeit, in der laut einer GKV-Umfrage knapp 30 Prozent

aller Unternehmen der Kunststoffverarbeitung in Deutschland ihren

Personalbestand im Jahr 2023 gerne erweitern würden. Immerhin weitere 60 Prozent

planen mit einer Beibehaltung der Belegschaft. Folglich geht es hier um eine

gesunde Branche mit zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen - für die sich allerdings

immer weniger junge Menschen begeistern können.