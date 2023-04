Huawei wird im zweiten Jahr in Folge von Gartner Peer Insights Voice of the Customer für Verteilte Dateisysteme und Objektspeicher als „Customers' Choice" ausgezeichnet

SHENZHEN, China, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Huawei wurde im Rahmen der Gartner Peer Insights Voice of the Customer für Verteilte Dateisysteme und Objektspeicher als „Customers' Choice 2023" ausgezeichnet. Damit wird Huawei bereits das zweite Jahr in Folge ausgezeichnet. Den Kundenkommentaren zufolge wurde Huawei OceanStor Scale-Out-Storage von globalen Kunden für seine hervorragende Qualität und seine umfassenden Dienstleistungen hoch gelobt.

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Bewertungen sind nach Produkten in Märkten geordnet, die von Gartner Research in Magic Quadrant- und Market Guide-Dokumenten definiert werden. Und die „Voice of the Customer" ist ein Dokument, das eine Methodik auf die aggregierten Bewertungen von Gartner Peer Insights in einem Markt anwendet, um eine Gesamtperspektive für IT-Entscheidungsträger zu liefern. i