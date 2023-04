Bereits am Mittwoch hatte ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA den Dollar stark belastet. Am Donnerstag verstärkten dann erneut Preisdaten den Abwärtsdruck. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die sogenannten Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Die Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag bis auf 1,1068 US-Dollar. Dies war der höchste Stand seit Anfang April 2022. Am Morgen hatte er noch unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1015 (Mittwoch: 1,0922) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9079 (0,9156) Euro.

Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. Zuletzt mehrten sich die Signale für eine Abkühlung des immer noch robusten Arbeitsmarktes. Ein schwächerer Arbeitsmarkt dürfte die Lohnentwicklung und so auch den Preisauftrieb dämpfen. Der Druck auf die Fed sinkt also, die Zinsen weiter anzuheben. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Fed im Mai noch einmal ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird und dann pausiert.

Mit Blick auf die EZB sind die Zinserhöhungserwartungen hingegen größer. So stellte Bundesbankpräsident Joachim Nagel weitere Zinsschritte in Aussicht. Nach aktueller Prognose werde die Teuerungsrate erst 2025 wieder die Größenordnung der angestrebten zwei Prozent erreichen. "Das heißt, der Anpassungspfad erfordert noch weitere Zinsschritte", sagte Nagel am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Allerdings könne man sich in der aktuellen Situation noch nicht auf eine Größenordnung für die im Mai anstehende nächste Entscheidung festlegen. Steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88058 (0,88038) britische Pfund, 146,81 (146,09) japanische Yen und 0,9804 (0,9853) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 2043 Dollar gehandelt. Das waren rund 29 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 1,105USD gehandelt.