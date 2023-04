An der Börse gibt es viele verschiedene Unternehmen, die vom Ende des „Kryptowinters“ profitieren. FUCHS-Kapital hat in seiner jüngsten Ausgabe vielversprechende Titel analysiert:

Die Kryptowährungen haben zu ihren Allzeithochs zwar noch teils weite Wege. Doch die fundamentalen Aussichten bleiben gut. So sind aufgrund der Probleme im Banken-Sektor die Zinserwartungen an die Zentralbanken zuletzt deutlich gesunken – davon profitieren „zinslose“ Investments wie Edelmetalle oder Digitalwährungen. Zugleich sind Aktien vor dem Hintergrund einer Wirtschaftsabschwächung zunehmend riskant. Damit werden Cyberwährungen auch als Anlagealternative wieder stärker nachgefragt.

Risikobereite Anleger profitieren mit Bitcoin-Aktien vom Ende des Kryptowinters. Die Umsätze solcher Unternehmen steigen, wenn Kryptowährungen an Wert gewinnen und der Handel mit ihnen anzieht. Dem Bitcoin, der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung, gelingt das im 1. Quartal vortrefflich. Zu Jahresbeginn notierte Bitcoin mit rund 16.500 US-Dollar in der Nähe seines Drei-Jahres-Tiefs. Inzwischen nimmt er Kurs auf die 30.000-Dollar-Marke. Damit hat sich der Bitcoin-Kurs allein im ersten Quartal 2023 beinahe verdoppelt. Ähnliche Entwicklungen sehen wir auch bei anderen Coins, etwa Ethereum, Ripple oder Cardano.

