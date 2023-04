Der Global Mobility Call soll der europäische Treffpunkt für Unternehmen der nachhaltigen Mobilität werden

Vom 12. bis 14. September 2023 sind deutsche Unternehmen eingeladen, sich an der Global Mobility Call zu beteiligen, die mit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zusammenfällt. In diesem Zusammenhang wird Global Mobility Call Gastgeber für zwei große, von der spanischen Regierung organisierte Veranstaltungen sein, an denen Vertreter europäischer Ministerien und Wirtschaftsführer sowie die wichtigsten Regulierungsbehörden der Welt teilnehmen.

MADRID, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Heute ist die zweite Ausgabe der Global Mobility Call , der größten internationalen Veranstaltung für nachhaltige Mobilität, die vom 12. bis 14. September in Madrid stattfindet, weltweit vorgestellt worden. Fünf Monate vor ihrem Beginn hat die von IFEMA Madrid und Smobhub organisierte Veranstaltung bereits 30 assoziierte Partner sowie nationale und internationale Verbände und mehr als hundert ausstellende Unternehmen und 50 Start-ups gewinnen können. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung von der spanischen Regierung durch das Ministerium für Verkehr, Mobilität und Städtische Agenda und mit der Unterstützung der Gemeinde Madrid und des Stadtrats gefördert.