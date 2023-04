WASHINGTON - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Im Februar hatte die Rate noch bei revidierten 4,9 Prozent gelegen (zunächst +4,6 Prozent).

WASHINGTON - Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Chef Joachim Nagel sehen trotz des Zusammenbruchs mehrerer Banken in den USA und Europa keine systemische Krise im Bankensektor. Der plötzliche und starke Zinsanstieg der Notenbanken habe natürlich Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Banken, sagte Lindner am Donnerstag am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Angesichts dessen sei es erwartbar, "dass einzelne Akteure am Markt sich verkalkulieren und deshalb in betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten".

Lindner sieht Fortschritte bei Umgang mit Schulden armer Länder

WASHINGTON - Finanzminister Christian Lindner sieht leichte Fortschritte beim internationalen Umgang mit den hohen Schulden armer Länder. "Es gibt eine Bewegung", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. China, das für viele Länder der wichtigste Gläubiger ist, habe in einem über lange Zeit vorgebrachten Streitpunkt Entgegenkommen signalisiert. "Die Bundesregierung bewertet dies als einen Fortschritt", sagte Lindner.

ROUNDUP: Zehntausende protestieren in Frankreich erneut gegen Rentenreform

PARIS - In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macrons Rentenreform protestiert - über deren Rechtmäßigkeit der Verfassungsrat an diesem Freitag urteilen will. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften am Donnerstag zum inzwischen zwölften Mal zu Kundgebungen aufgerufen, wozu die Behörden 400 000 bis 600 000 Teilnehmer erwarteten. Der Einsatz von 11 500 Polizisten war geplant, 4200 davon in Paris. Bei den zunächst über viele Wochen friedlichen Protesten war es zuletzt immer wieder zu Gewalt und Auseinandersetzungen gekommen. In Paris sicherten Banken und teure Geschäfte ihre Schaufenster vorsorglich mit Holzplatten ab.

IWF-Chefin: Weltwirtschaft hat sich als widerstandsfähig erwiesen

WASHINGTON - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, gibt sich trotz einer schwachen globalen Wachstumsprognose vorsichtig optimistisch. "Wir befinden uns nicht in einer guten Lage. Wir sehen, dass die Risiken zunehmen, aber wir haben in den letzten Jahren auch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen", sagte Georgiewa am Donnerstag während der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Sie mahnte allerdings, dass ein prognostiziertes weltweites Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent in diesem Jahr nicht ausreichen würde, um "Unternehmen und Menschen in der ganzen Welt Chancen zu eröffnen".

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legt zu

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 11 000 auf 239 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit 235 000 Anträgen gerechnet worden.

ROUNDUP 2: Chinas Exporte schnellen plötzlich in die Höhe - Boom mit Russland

PEKING - Chinas Exporte sind unerwartet stark gestiegen. Besonders boomt der Warenaustausch mit Russland, der inzwischen größer ist als der Handel mit Deutschland. Der Wert der chinesischen Ausfuhren schnellte im März in US-Dollar berechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe, wie der Zoll am Donnerstag in Peking berichtete. Der Anstieg auf 315 Milliarden US-Dollar überraschte Experten, die nach einem Einbruch im Januar und Februar um 6,8 Prozent erneut mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Ukrainische Wirtschaft im Krieg um fast ein Drittel eingebrochen

KIEW - Die ukrainische Wirtschaft ist in Folge des von Russland gestarteten Angriffskrieges im vergangenen Jahr um fast ein Drittel eingebrochen. Nach Angaben des ukrainischen Statistikamtes ist die Wirtschaftsleistung 2022 um 29,1 Prozent gesunken. Die Exporte gingen wegen der russischen Blockade ukrainischer Seehäfen um über 40 Prozent zurück. Den stärksten Einbruch verzeichnete die Bauwirtschaft, die um zwei Drittel schrumpfte, wie aus der Mitteilung in der Nacht zu Donnerstag weiter hervorging.

ROUNDUP: Deutsche Inflation unter acht Prozent - Nahrungsmittel deutlich teurer

WIESBADEN - Trotz einer Abschwächung im März bekommen die Menschen in Deutschland die hohe Inflation weiter deutlich zu spüren. Zwar verlor der Anstieg der Energiepreise an Tempo, für Nahrungsmittel müssen Verbraucher aber immer tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Donnerstag eine erste Schätzung. Im Januar und Februar war jeweils noch eine Rate von 8,7 Prozent verzeichnet worden. Gegenüber dem Vormonat Februar stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,8 Prozent.

'Weckruf' an Politik: DIHK sieht Produktionsverlagerung ins Ausland

BERLIN - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht eine schleichende Verlagerung von Produktion deutscher Industrieunternehmen ins Ausland. Zunehmend geschehe das aus Kostengründen, teilte die DIHK am Donnerstag in Berlin unter Verweis auf eine Umfrage mit. Von den Industrieunternehmen mit Investitionsplänen im Ausland nannten demnach 32 Prozent Kostenersparnis als Motiv. Dies sei ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als dies 26 Prozent der Firmen angaben. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Eurozone: Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

LUXEMBURG - Die Industrieunternehmen der Eurozone haben mehr produziert als erwartet. Im Februar stieg die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Im Januar war die Produktion um revidiert 1,0 Prozent (zuvor 0,7 Prozent) gestiegen.

Italiens Industrie schwächelt weiter



ROM - Die italienische Industrie hat im Februar überraschend einen weiteren Dämpfer verzeichnet. Im Monatsvergleich sank die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten wurden von der schwachen Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Ifo-Umfrage: Weltweit hohe Inflation erwartet



MÜNCHEN - Wirtschaftsexperten aus aller Welt erwarten auch im laufenden Jahr hohe Inflationsraten. Im globalen Mittel ergab eine am Donnerstag veröffentlichen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 1572 Wirtschaftsexperten aus 136 Ländern eine Erwartung von 7 Prozent. Für das kommende Jahr erwarten die Experten 5,9 und für 2026 rund 5 Prozent. "Die Inflation bleibt auf einem sehr hohen Niveau", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke.

Gasspeicher in Deutschland weiter zu knapp zwei Dritteln gefüllt

BRÜSSEL - Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist weiter stabil. Auch am Dienstagmorgen waren die Speicher zu knapp zwei Dritteln gefüllt, wie am Donnerstag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Der Gesamtfüllstand der deutschen Speicher lag demnach bei 64,53 Prozent. Das waren 0,12 Prozentpunkte mehr als am Vortag und 0,4 Prozentpunkte mehr als am Dienstag vergangener Woche.

Britische Wirtschaft verliert unerwartet stark an Fahrt und stagniert im Februar

LONDON - Die britische Wirtschaft hat unerwartet stark an Fahrt verloren. Im Februar stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Januar, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Zu Beginn des Jahres war die britische Wirtschaft noch um revidiert 0,4 Prozent (zuvor 0,3 Prozent) gewachsen. Analysten hatten für Februar einen Zuwachs von 0,1 Prozent erwartet.

