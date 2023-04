Solange noch der seit 45,33 US-Dollar bestehende Abwärtstrend intakt bleibt, bleiben Dell-Aktien noch mit Vorsicht zu genießen. Erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 42,75 US-Dollar dürften sich die Anzeichen auf eine Rallyefortsetzung mit Zielen bei 45,33 US-Dollar verdichten, ein weiteres Ziel darüber läge im Bereich zwischen 48,00 und 49,24 US-Dollar. Aufgrund der Ausdehnung der Erholung seit Oktober letzten Jahres sollten Investoren hierfür jedoch auf mittel- bis langfristiger Ebene planen. Rücksetzer zurück auf den EMA 50 bei 40,06 US-Dollar wären dagegen noch unproblematisch, erst darunter würden sich die Hinweise auf einen Test der Jahrestiefs bei 35,96 US-Dollar verdichten.

Fazit:

Sobald Dell über das Kaufniveau von mindestens 42,75 US-Dollar springt, könnten die nächsten Ziele bei 45,33 und darüber 49,24 US-Dollar ausgerufen werden. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB1KU4 ausgestattet mit einem Hebel von 6,5 würde sich hierdurch eine Gesamtrenditechance von 105 Prozent ergeben. Ziele im Schein wurden bei 0,89 und 1,24 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund eines späteren Pullbacks das Niveau von vorläufig 41,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,49 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch einige Monate an Zeit einzuplanen.