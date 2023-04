DAX wartet auf ein Signal aus New York - US-Erzeugerpreise sogar deflationär

Mit einer stoischen Gelassenheit wartet der Deutsche Aktienindex auf ein Rally-Signal von der Wall Street, was nicht kommen will. So klebt der Index weiter an der 15.700er Marke, weder nach oben noch nach unten geht in diesen Tagen viel. Aber die US-Indizes machen Fortschritte. Fortschritte, die mit einem weiteren Inflations-Puzzleteil zusammenhängen.



Die US-Erzeugerpreise fielen im März mit 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Deflationäre Tendenzen bei den Produzenten. Dies ist ein ermutigendes Zeichen für die US-Notenbank und auch die Anleger, die weiter über den nächsten Zinsschritt der Fed spekulieren.



Im Prinzip gibt es für die Fed eigentlich keine Rechtfertigung mehr für weitere Zinserhöhungen. Sie sollte stattdessen darüber nachdenken, die Zinsen zu senken, um mögliche Gefahren für die Wirtschaft im Keim zu ersticken. Andererseits ist bekannt, dass die Inflation in Schüben kommt, weshalb der aktuell bestehende Vorsprung der Fed gut als Puffer dienen sollte. Wie auch immer. Es gibt Fortschritte an der Inflationsfront und eine baldige Pause im Zinserhöhungszyklus scheint mehr als möglich.



Auf der anderen Seite bleibt der Arbeitsmarkt nach wie vor robust. Es herrscht quasi Vollbeschäftigung, die Arbeitslosenquote liegt bei gerade einmal 3,5 Prozent. Andere Indikatoren wie die Erwerbsquote verbessern sich weiter. Irgendwann wird sich die Fed also zwischen den Wohlfahrtskosten einer Schwächung des Arbeitsmarktes und den Wohlfahrtsgewinnen einer rechtzeitigen Rückkehr zum Zwei-Prozent-Inflationsziel entscheiden müssen.