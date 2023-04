Novo Nordisk setzen nach Prognoseanhebung Rekordjagd fort

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Jahresprognose hat die Rekordjagd der Papiere von Novo Nordisk am Donnerstag nochmals befeuert. In der Spitze stiegen die Titel des Insulinherstellers um 4,4 Prozent auf 1153,20 dänische Kronen. Der Kurs hat sich damit seit Anfang 2022 fast verdoppelt. Zuletzt gewannen sie noch 1,4 Prozent, womit sie den Kursanstieg nach der Nachricht zur neuen Prognose wieder einbüßten und in etwa so viel kosteten wie am Vormittag.

Analyst Peter Welford von Jefferies sieht die Rally der Papiere ohnehin eher kritisch. Denn die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren spiegelten bereits positive Überraschungen in puncto Gewinn sowie das beeindruckende Wachstum wider. Seine Anlageempfehlung lautet daher "Underperform".