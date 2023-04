Fury beginnt Bohrprogramm 2023 auf der Lagerstätte Eau Claire

VANCOUVER, Kanada - 13. April 2023 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Explorationsbohrprogramm 2023 auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. Das Bohrprogramm 2023 wird 10.000 bis 15.000 Meter (m) umfassen und sich auf die Ziele Western Hinge, Gap-Zone und North Limb konzentrieren, um auf dem Erfolg der Bohrungen in Jahr 2021 und 2022 aufzubauen (Abbildung 1). Die Bohrungen werden sich zunächst auf das Ziel Western Hinge konzentrieren, da das Unternehmen bestrebt ist, die hochgradige Goldlagerstätte Eau Claire zu erweitern. Die Bohrungen auf der Liegenschaft Percival werden später im 2. Quartal 2023 beginnen.

„Wir freuen uns, die Bohrungen Anfang dieses Jahres in Quebec wieder aufzunehmen, wo wir an die Bohrerfolge des letzten Jahres anknüpfen werden. In das bevorstehende Bohrprogramm bei Eau Claire sind viele Erkenntnisse eingeflossen, und wir hoffen, die Vorteile des verfeinerten Ansatzes unseres technischen Teams bei den Zielen Hinge, Gap-Zone und North Limb nutzen zu können, um das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung der Ressource weiter zu demonstrieren“, sagte Tim Clark, CEO von Fury.

Zielgebiet Western Hinge

Die Bohrungen von Fury im Ziel Hinge führten zu einer Erweiterung der bekannten Grundfläche der hochgradigen Goldmineralisierung in der Lagerstätte Eau Claire um mehr als 25 %. Das Ziel Hinge bleibt sowohl in Fallrichtung nach Richtung Westen als auch nach oben und unten offen, was eine weitere beträchtliche Vergrößerung der mineralisierten Grundfläche im Rahmen der Bohrkampagne 2023 ermöglicht. Laut Interpretation erstreckt sich Hinge etwa einen Kilometer in Richtung Westen, wobei bisher nur 450 m erkundet wurden. Darüber hinaus zeigt das Vorhandensein von mehreren gestapelten mineralisierten Gängen das Potenzial des Zielgebietes Hinge, die Lagerstätte erheblich zu erweitern.