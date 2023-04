Trintech gibt die Ernennung von Darren Heffernan zum neuen CEO bekannt

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 13. April 2023 / Trintech, ein international führender Anbieter von cloudbasierten Finanzbuchhaltungslösungen für Finanzabteilungen, gab heute bekannt, dass Darren Heffernan, derzeit President und Chief Operating Officer des Unternehmens, mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum nächsten Chief Executive Officer des Unternehmens bestellt wird. Heffernan wird die Nachfolge von Teresa Mackintosh antreten, die nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des Unternehmens in das Amt des Executive Chair des Board of Directors von Trintech wechselt.

Heffernan hatte, seit er 2001 zu Trintech wechselte, eine Reihe von Aufgaben in den Bereichen Strategie und Unternehmensentwicklung inne. In seinen Funktionen als CFO sowie als President und COO sowie durch seine Beteiligung an der internationalen Expansion des Unternehmens hat er maßgeblich an der Förderung eines bedeutenden Wachstums mitgewirkt. Heffernans vielfältige Erfahrungen und seine profunde Branchenkenntnis werden ihm bei der Leitung von Trintech und der kontinuierlichen Schwerpunktlegung auf die betriebliche Spitzenleistung (Operational Excellence) des Unternehmens und sein Engagement für Kundenservice, Partnerschaft und Wachstum zugutekommen.

Vor seiner Tätigkeit bei Trintech hatte Heffernan verschiedene Positionen im Finanz- und Betriebsbereich inne und trieb Innovationen bei Unternehmen wie GE, Paramount/Universal Studios, IAWS und Anglo American voran.

Als Executive Chair wird Mackintosh weiterhin eng mit Heffernan und dem Führungsteam von Trintech zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten. Sie ist fest entschlossen, die Position von Trintech als führender globaler SaaS-Anbieter für Finanzabteilungen weiter auszubauen.

„Ich bin unglaublich stolz auf all das, was wir in den letzten sieben Jahren erreicht haben“, so Mackintosh. „Das unermüdliche Engagement des Teams im Dienste unserer Kunden und bei der Unterstützung unserer Partner ist erstaunlich. Ich freue mich, Darren als nächsten CEO von Trintech begrüßen zu dürfen. Darren hat das Wachstum von Trintech über zwanzig Jahre lang entscheidend vorangetrieben, und seine Leidenschaft für Innovation und sein tiefes Verständnis unserer Unternehmenskultur sind unübertroffen. Darrens Fokus auf ‚Operational Excellence‘ wird uns dabei helfen, die sich entwickelnden Bedürfnisse unseres wachsenden Kundenstamms zu erfüllen und zu übertreffen und gleichzeitig das Wachstum von Trintech zu fördern. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit in meiner neuen Rolle als Executive Chair.“