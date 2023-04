In „China's Auto Valley" hergestellte Autos glänzen weit über die zentralchinesische Stadt Wuhan hinaus

WUHAN, China, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Am Abend des 11. April veranstaltete die Dongfeng Motor Corporation gemeinsam mit dem Handelsamt der Stadt Wuhan und dem Managementkomitee der Wuhan Economic & Technological Development Zone (WEDZ) eine Automobilausstellung vor der Kranichpagode, einem symbolträchtigen historischen Gebäude in der zentralchinesischen Stadt Wuhan, eine Automobilausstellung. Ziel der Veranstaltung war es, die Innovationserfolge der industriellen Modernisierung von Dongfeng und die starke Wettbewerbsfähigkeit der in der auch als „China's Auto Valley" bekannten Region hergestellten Automobile zu präsentieren.

Die Pagode des gelben Kranichs wurde in eine immersive Full-Motion-3D-Bühne verwandelt und Tausende von Gebäuden entlang des Jangtsekiang und des Hangang erstrahlten in leuchtenden, fließenden Farben. Der Schildkrötenberg, der Schlangenberg, der Fernsehturm auf dem Schildkrötenberg und mehr als 40 Anlegestellen entlang der Flüsse bildeten eine 25 km lange „Riesenleinwand", die ein beeindruckendes visuelles Spektakel aus Licht und Schatten bot.