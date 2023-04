PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen sind am Donnerstag mehrheitlich mit gestiegenen Notierungen aus dem Handel gegangen. Klare Abschläge gab es hingegen wie bereits am Vortag am ungarischen Aktienmarkt.

Nachdem zur Wochenmitte Verbraucherpreisdaten aus den USA eine rückläufige Inflation gezeigt hatten, folgten am Donnerstag nun weitere Veröffentlichungen in Übersee. So ließen Zahlen zu den Erzeugerpreisen und vom Arbeitsmarkt die Anleger auf ein vorläufiges Ende der straffen US-Geldpolitik nach der kommenden Zinssitzung im Mai spekulieren. Dies sorgte zuletzt für eine Erholung an den US-Aktienmärkten und auch in Westeuropa gab es am Donnerstag fast ausschließlich positive Vorzeichen.