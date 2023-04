FOTON kündigt mit dem TUNLAND V den ersten High-Performance-Pickup an

PEKING, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. April findet in Peking, China, die Foton Global Partners Conference 2023 mit dem Thema „TOGETHER WIN FUTURE" statt. Mehr als 110 Hauptvertriebshändler aus 23 Ländern der Welt beteiligen sich an dieser Veranstaltung, die das Ziel verfolgt, globale strategische Entwicklungen zu koordinieren und die Errungenschaften der Globalisierung zu teilen. Am 13. Juni veranstaltete FOTON die Auslieferungsfeier des brandneuen Pickups TUNLAND V nach Mexiko, bei dem es sich gleichzeitig um das 11-millionste Fahrzeug von FOTON handelte. Es handelt sich um einen TUNLAND V mit Hybridantrieb, der bislang weltweit einzigartig ist.

Der FOTON TUNLAND V vereint die zahlreichen technischen Errungenschaften von FOTON mit einer vorderen Doppelquerlenker- und einer hinteren Mehrlenkeraufhängung, die gleichzeitig eine hohe Geländetauglichkeit, hohe Traglast und luxuriösen Fahrkomfort bietet. Als erstes Produkt von FOTON mit Hybridantrieb verfügt der TUNLAND V über ein maximales Drehmoment von bis zu 450 N·m. Er erreicht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 10 % durch Auto-Start-Stopp, Energierückgewinnungssysteme und ein Ultrahochdruck-Verbrennungssystem mit einem maximalen thermischen Wirkungsgrad von 50 %. Um den unterschiedlichen Antriebsstranganforderungen globaler Kunden gerecht zu werden, wird der TUNLAND V außerdem mit dem DHT Hybrid Power System von FOTON, elektrischen und elektrischen Systemen mit erweiterter Reichweite, mit einer maximalen Batteriekapazität von 100 kWh und einer Gesamtreichweite von bis zu 900 km ausgestattet, um hohe Leistung, mehrere Antriebsstrangoptionen, lange Lebensdauer und hohes Drehmoment zu erreichen.

Der TUNLAND V ist mit intelligenten Fahrhilfen wie adaptivem Tempomat, automatischer Notbremsung, Spurhalteassistent usw. ausgestattet und erreicht damit die Stufe L2.5 für autonomes Fahren. In Bezug auf Komfort und Sicherheit verfügt es über ein intelligentes 14,6-Zoll-Display, ein intelligentes Sprachinteraktionssystem und eine intelligente Verknüpfung mit Umgebungslicht, die intelligente Dienste im Auto und ein immersives Erlebnis bietet. Das NVH-Verhalten wurde insgesamt um 15 % verbessert. Haupt- und Beifahrersitz sind mit sechs Airbags ausgestattet. Sowohl die aktive als auch die passive Sicherheit wurden umfassend verbessert, um den Nutzern einen Rundumschutz zu bieten.

In den letzten Jahren hat FOTON immer wieder neue Akzente auf dem Markt für Pickups gesetzt: 2021 kam der TUNLAND G7 heraus, 2022 folgte der TUNLAND G9 und jetzt der TUNLAND V. Mit der Einführung eines neuen Modells pro Jahr hält FOTON mit der Nachfrageentwicklung des Marktes Schritt. Die globale Markteinführung des Pickup-Trucks TUNLAND V beginnt 2024 zunächst in Märkten wie Chile, Peru und Ecuador.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053574/WechatIMG545.jpg

