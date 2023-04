S&P 500 nimmt Kurs auf 4.160 Punkte

Zu beachten ist, dass der S&P 500 saisonal in Vorwahljahren in der Regel bis Anfang Mai ansteigt und es dann oft zu einer Korrektur kommt. Zudem ist der S&P 500 nach dem starken Kursanstieg deutlich überkauft.

Die BTIG hat ihre Kunden bereits am Vortag vor dem "sehr schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis" im S&P 500 gewarnt. "Wir sehen hier weiterhin allgemein ein sehr schlechtes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die tägliche Stochastik für den S&P 500 ist erneut so überkauft wie im Vorjahr", so BTIG-Analyst Jonathan Krinsky.

1. Seitenlinie.



S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:

