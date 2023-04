CIFF Guangzhou 2023 setzt Rekordmarke mit mehr als 380.000 Fachbesuchern

GUANGZHOU, China, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 51. China International Furniture Fair (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou") ging am 31. März zu Ende und stellte einen neuen Besucherrekord auf. Die achttägige Veranstaltung zog 380.763 Fachbesucher aus 166 Ländern und Regionen an, was einem Anstieg von 27,88 % gegenüber dem Stand vor der Pandemie im Jahr 2019 entspricht. Auf einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern wurden rund 4.000 in- und ausländische Marken in fünf großen Themenbereichen präsentiert.

Um die zentrale Rolle von originellem Design bei der Umgestaltung und Aufwertung der Branche hervorzuheben, präsentierte die Messe eine vielfältige Auswahl an zeitgenössischem und originellem Design für das ganze Haus, Wohnkultur, Außenbereiche, Büros, Geschäftsräume und mehr. Diese Entwürfe zeigten die neuesten Trends in verschiedenen Bereichen und vermittelten den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die sich entwickelnde Designlandschaft in der Möbelindustrie.