TUDOR GOLD schließt das Bought-Deal Private Placement über 18,5 Millionen CAD$ unter der Teilnahme von Herrrn Eric Sprott ab

Eric Sprott zeichnete über 2176423 Ontario Ltd, ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, etwa 2,0 Millionen CAD$ im Rahmen des Angebots. Herr Sprott ist ein Insider des Unternehmens, und als solcher ist seine Beteiligung an der Privatplatzierung (private placement) eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmeregelungen von den Anforderungen bezüglich der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 für Transaktionen mit verbundenen Parteien gelten, da weder der Marktwert der im Namen von Herrn Sprott zu erwerbenden Aktien noch die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Vancouver, British Columbia, Kanada – 13. April 2023 – Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Bought-Deal Private Placement Angebot (das "Angebot") mit einem nicht vermittelten Teil des Angebots in Höhe von ca. 0,45 Mio. CAD $ Bruttoerlös (der "nicht vermittelte Teil") abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen Gesamtbruttoerlös von ca. 18,5 Mio. CAD$ einbringt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (over-allotment option). Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner (der "Lead Underwriter") im Namen eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Red Cloud Securities Inc. und Roth Canada, Inc. (zusammen die "Underwriter"), durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem nicht vermittelten Teil hat das Unternehmen die folgende Kombination von Wertpapieren des Unternehmens ausgegeben:

