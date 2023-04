US-Anleihen ins Minus gedreht

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwächerer Anstieg der US-Erzeugerpreise hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag nur anfangs gestützt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,26 Prozent auf 115,41 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,46 Prozent. Am New Yorker Aktienmarkt gab es deutliche Gewinne.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Im Februar hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Auch die Kernrate der Erzeugerpreise gab deutlich nach.