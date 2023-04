Wirtschaft "Klimahandwerk" sucht händeringend Nachwuchs

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um die Klimawende in Deutschland zu bewältigen, fehlen aktuell Zehntausende von Fachkräften.Das machen Zahlen zu den neuen Ausbildungsverträgen deutlich, über die "Welt" (Freitagausgabe) berichtet. Danach ist die Zahl der Auszubildenden in 30 von den Handwerkskammern als "klimarelevant" identifizierten Berufen im vergangenen Jahr sogar noch gesunken - anstatt, wie erforderlich, massiv zu steigen.



Insgesamt begannen 90.648 Menschen eine Ausbildung in einem Bereich, der für den Erfolg der Energiewende zentral sein dürfte, 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Mehr als 11.000 offene Ausbildungsstellen im sogenannten "Klimahandwerk" blieben im Jahr 2022 unbesetzt. Damit war die Lücke um über 1.400 Menschen größer als im Vorjahr.