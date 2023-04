Die EuroSkills Gdańsk 2023 wird in Partnerschaft mit der polnischen Foundation For The Development Of The Education System (FRSE) , WorldSkills Poland , WorldSkills Europe , der Stadt Danzig und der AmberExpo Gdańsk organisiert.

Die Veranstaltung wird 600 qualifizierte junge Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern willkommen heißen, um an Wettbewerben in 43 verschiedenen Fertigkeiten und Berufen teilzunehmen. Es werden rund 100.000 Besucher aus ganz Polen und dem Ausland erwartet.

EuroSkills Gdańsk 2023 findet vom 5. bis 9. September 2023 in der AmberExpo Gdańsk und der Polsat Plus Arena Gdańsk statt.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung, die von WorldSkills Europe gemeinsam mit 32 Mitgliedsländern organisiert wird, treffen sich Hunderte von jungen Fachkräften unter 25 Jahren, um die Chance zu nutzen, die Besten in Europa in ihrem gewählten Beruf zu werden.

,,The Foundation for the Development of the Education System" (die Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems) nimmt Anmeldungen für die EuroSkills Gdańsk 2023 entgegen

