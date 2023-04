Fineqia ernennt Independent Trading Group zum Market Maker für FNQ an der Canadian Securities Exchange

LONDON, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia" ) (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass es Independent Trading Group („ITG"), Inc. als Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange („CSE") gehandelten Aktien ernannt hat.

„Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Fineqia. Wir freuen uns sehr, ITG als Market Maker an Bord zu haben", sagte Bundeep Singh Rangar, Geschäftsführer von Fineqia. „Die Expertise und das Engagement von ITG für den Kundenservice werden uns helfen, unseren Anlegern die bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten."

Als Market Maker wird ITG die Aktien von Fineqia an der CSE, dem primären Handelsplatz des Unternehmens, sowie an anderen alternativen kanadischen Handelsplätzen kaufen und verkaufen und so für Liquidität sorgen und gleichzeitig einen ordnungsgemäßen Markt aufrechterhalten. Dies wird den Anlegern von Fineqia den Kauf und Verkauf von Aktien erleichtern.

„ITG freut sich, mit Fineqia zusammenzuarbeiten, um ihrem wachsenden Kundenstamm Market-Making-Dienste anzubieten", sagte Jeff Gamble, leitender Direktor von ITG. „Unsere erfahrenen Trader und unsere bewährte Technologie werden für ein liquides und effizientes Trading-Umfeld für Fineqia-Aktien sorgen."

Independent Trading Group (ITG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DVX Capital Markets.

DVX Capital Markets ist eine Tochtergesellschaft von DV Trading, einem in Chicago ansässigen Eigenhandelsunternehmen mit Niederlassungen in New York, Toronto und London. DV Trading ist weltweit an den Wertpapier- und Derivatbörsen tätig und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

Der Vertrag mit ITG gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten und verlängert sich danach im gegenseitigen Einvernehmen automatisch um einen Monat.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet sie eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.