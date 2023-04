Neuromod Devices schließt Finanzierung über 30 Millionen Euro ab, um die Verfügbarkeit des Tinnitus-Behandlungsgeräts Lenire® zu erweitern

Dublin (ots/PRNewswire) -



- Eigenkapitalinvestition unter der Leitung von Panakès Partners mit

Risikokrediten der Europäischen Investitionsbank

- Die Finanzierungsrunde folgt auf die kürzliche Erteilung der De Novo-Zulassung

durch die US-FDA für das Lenire-Tinnitus-Behandlungsgerät von Neuromod



Neuromod Devices Ltd, ein irisches Medizintechnikunternehmen, das sich auf

Neuromodulation spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von

30 Millionen Euro abgeschlossen, um sein Gerät zur Tinnitusbehandlung, Lenire,

weiter zu vermarkten.





Tinnitus, gemeinhin als "Ohrensausen" bezeichnet, ist die Wahrnehmung vonGeräuschen ohne externe Quelle und betrifft 10-15 % der erwachsenen Bevölkerungweltweit i. Lenire hat in groß angelegten klinischen Studien gezeigt, dass esden Schweregrad von Tinnitus verringert ii,iii,iv. Das Gerät wurde kürzlich vonder US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als De Novo zugelassenund ist in ganz Europa erhältlich.Als Teil der Gesamtfinanzierung wurde eine Erweiterung der Serie B um 15Millionen Euro von Panakès Partners unter Beteiligung des bestehenden InvestorsFountain Healthcare Partners durchgeführt. Weitere 15 Millionen Euro anRisikokrediten wurden von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellt.Der Erlös aus der Finanzierung wird für die Markteinführung von Lenire in denUSA und für die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten imUS-Verteidigungsministerium und im Ministerium für Veteranenangelegenheitenverwendet, nachdem das Gerät kürzlich von der FDA als De Novo zugelassen wurde.Die ersten US-Patienten werden im April 2023 mit der Behandlung ihres Tinnitusbeginnen.Neuromod wird außerdem die Verfügbarkeit von Lenire auf weitere europäischeLänder ausdehnen, darunter Italien, die Niederlande, Portugal und Schweden, unddie Produktentwicklung der nächsten Generation vorantreiben.Seit der letzten Finanzierungsrunde im Oktober 2020 hat Neuromod erheblicheFortschritte bei der Kommerzialisierung von Lenire gemacht, die Verfügbarkeitdes Geräts in ganz Europa ausgeweitet, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft in den USA, Neuromod USA Inc, gegründet und dieMarktzulassung in den USA durch die FDA erhalten.Zu den Nachrichten kommentierte Dr. Ross O'Neill, Gründer und CEO von Neuromod:"Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer Finanzierungsserie B2bekannt zu geben und die neuen Investoren Panakès und die EuropäischeInvestitionsbank willkommen zu heißen. Europa ist seit langem führend in derWelt der Hörinnovation. Wir sind stolz darauf, diese Tradition fortzusetzen,