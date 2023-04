H POWER DAY! GWM FTXT hält jährliche Einführungsveranstaltung zur Flüssigwasserstoffstrategie

Auf der Veranstaltung baut FTXT sein ökologisches Konzept weiter aus und stellt die Flüssigwasserstoffstrategie offiziell vor, Chinas erstes Flüssigwasserstoff-Ökosystem-Demonstrationsprojekt. Dieses umfasst die gesamte Kette der Flüssigwasserstoffanwendung von der Wasserstoffproduktion über die Verflüssigung, den Transport und die Betankung bis hin zur Endanwendung, um die Barrieren der CO 2 -Emissionsreduzierung bei Mittel- und Langstreckenfahrzeugen zu durchbrechen.

PEKING, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 10. April, dem „H POWER DAY", hat GWM FTXT die Jahresveranstaltung 2023 zur Flüssigwasserstoffstrategie und zu neuen Produkten durchgeführt.

Dazu bringt FTXT mehrere innovative Produkte auf den Markt, um den Übergang vom Kurz- zum Langstreckentransport zu vollziehen und die effektive CO 2 -Emissionsreduzierung in Binnenschiffen, Baumaschinen, Flugzeugen und anderen groß angelegten Anwendungsszenarien zu unterstützen.

Innovativer Wasserstoffspeicher im Schwerlastverkehr : Das Flüssigwasserstoff-Speichersystem „Jupiter" hat die Grenzen effizienter Wasserstoffspeicherung durchbrochen: Mit einem Gewicht von über 80 kg erreicht der Einzeltank eine Wasserstoffspeicherdichte von 8 Gew.-% und ermöglicht eine Fahrstrecke von mehr als 1000 km.

: Das Flüssigwasserstoff-Speichersystem „Jupiter" hat die Grenzen effizienter Wasserstoffspeicherung durchbrochen: Mit einem Gewicht von über 80 kg erreicht der Einzeltank eine Wasserstoffspeicherdichte von 8 Gew.-% und ermöglicht eine Fahrstrecke von mehr als 1000 km. Effizienter Wasserstoffspeicher für PKW : Die Massenwasserstoffspeicherdichte des GEN-2 70 Mpa-57 L IV-Typs hat 6,1 Gew.-% erreicht, weit über dem vom US-Energieministerium (DOE) festgelegten Zielwert von 5,5 Gew.-%.

: Die Massenwasserstoffspeicherdichte des GEN-2 70 Mpa-57 L IV-Typs hat 6,1 Gew.-% erreicht, weit über dem vom US-Energieministerium (DOE) festgelegten Zielwert von 5,5 Gew.-%. Neue Brennstoffzelle für Schwerlast- und Langstreckenfahrzeuge: FTXT hat erfolgreich einen >300 kW Stack aus 0,65 mm dünnen flexiblen Graphitplatten entwickelt, der einen Wirkungsgrad von 68 %, eine Spitzenleistungsdichte von 4,0 kW/L und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden aufweist. Darüber hinaus hat FTXT 100 %-ig inländische und unabhängige Entwicklung von Schlüsselkomponenten etabliert, mit umfassenden Leistungsindikatoren auf internationalem Spitzenniveau.

Darüber hinaus konzentriert FTXT sich auf den Aufbau einer ökologischen Energie-Infrastruktur und wird in Zusammenarbeit mit chinesischen Energieunternehmen 100 Wasserstofftankstellen errichten. Strategische Kaufverträge werden mit bekannten chinesischen Fahrzeug- und Stahlunternehmen unterzeichnet, um 650 schwere LKW mit Wasserstoffbrennstoffzellen in Betrieb zu nehmen. Außerdem wird FTXT eine strategische Zusammenarbeit mit dem China Automotive Industry Center im Bereich des Emissionshandels eingehen, um gemeinsam Standards für den Emissionshandel in Bezug auf Wasserstoffanwendungen zu untersuchen. Mit seiner „zweigleisigen" Strategie der Markt- und Produktökologie wird FTXT sich dafür einsetzen, Wasserstoffquellen & -kosten, Dienstleistungen, Finanzen und andere Segmente zu durchdringen, den ökologischen Aufbau der Wasserstoff-Energie-Industriekette zu ermöglichen, die Entwicklung der chinesischen Wasserstoff-Energie-Industrie zu fördern, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Betriebserfahrungen mit der Welt zu teilen und damit zur globalen grünen, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von FTXT: http://en.ftxt-e.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/h-power-day-gwm-ftxt-halt-jahrliche-einfuhrungsveranstaltung-zur-flussigwasserstoffstrategie-301797389.html