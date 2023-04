VIDAA bringt die neueste Version seiner am schnellsten wachsenden Smart TV- Betriebssystemplattform auf den Markt und bietet damit ein unvergleichliches Leistungsversprechen für die führenden globalen Smart TV-Hersteller

CANTON, China, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA, ein weltweit führender Anbieter von Smart TV-Betriebssystemen, gab heute die Markteinführung der neuesten Version seiner hochmodernen Plattform bekannt. Als die am schnellsten wachsende Smart TV-Betriebssystemplattform unter den führenden Smart TV-Herstellern der Welt bietet VIDAA einen überzeugenden Mehrwert für Marken und Unternehmen, die außergewöhnliche Benutzererfahrungen bieten und ihre Produkte zukunftssicher machen wollen.

Die neue VIDAA-Plattform bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen und Vorteilen. Vor allem passt VIDAA die Benutzeroberfläche für seine OEM-Partner an, bietet langfristigen Support, um eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten, und bietet einen ,,einfach anschließen und benutzen"-Ansatz, der die Benutzererfahrung vereinfacht, ohne dass nach Anwendungen gesucht und diese heruntergeladen werden müssen. Mit dem neuen VIDAA-Betriebssystem kann jede Marke auf ein erschwingliches und leistungsstarkes Betriebssystem zugreifen, das über 180 verschiedene Länder und Gebiete unterstützt und einen kostenlosen Sprachassistenten bietet, der 22 Sprachen spricht. Die Lokalisierungsfunktionen von VIDAA stellen sicher, dass die Plattform für Nutzer in Märkten weltweit relevant und ansprechend bleibt.

Darüber hinaus bietet VIDAA seinen Partnern eine hervorragende Unterstützung durch ein engagiertes internationales Marketingteam, das über die ganze Welt verteilt ist, sowie ein OEM-Supportteam mit direkten Beziehungen zu allen Produktionspartnern. Das Unternehmen liefert jährlich über 10 Millionen Geräte aus und bietet seinen Partnern Sicherheit im Rahmen seiner globalen Aktivitäten.

Yaniv Gruenwald, COO von VIDAA, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für seine Partner und Nutzer: „Unsere Mission bei VIDAA ist es, der ultimative Erfolgspartner für OEM-Marken in der Smart TV-Branche zu sein. Wir sind bestrebt, den Nutzern unserer Plattform ein unübertroffenes Nutzererlebnis zu bieten und Innovationen voranzutreiben, die VIDAA-basierte Smart TVs von anderen Smart TV Betriebssystemplattformen unterscheiden. Unser Engagement für den Erfolg unserer OEM-Markenpartner, die Nutzererfahrung und unser unermüdliches Streben nach innovation unterscheidet VIDAA von unseren Konkurrenten."