KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Datenleck beim US-Militär:

"Das ist kein Schaden, der mit den Enthüllungen von Edward Snowden oder Wikileaks vergleichbar wäre. Dass der Ukraine Munition fehlt, pfeifen die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern. Naiv wäre es zu glauben, die Russen wüssten nicht, wo sich ukrainische Truppen und Abwehrstellungen befinden. Und dass sich befreundete Nationen gegenseitig ausspionieren, schockiert auch niemanden. Tatsächlich findet sich in den bisher an die Öffentlichkeit gelangten Geheimdokumenten wenig Neues. Nichts jedenfalls, was das Kalkül auf irgendeiner Seite wirklich verändern würde."/yyzz/DP/he