Neues Leipziger Gamingfestival 'CAGGTUS' startet

Im Vergleich zu anderen Gaming-Messen soll bei "CAGGTUS" vor allem die Community im Fokus stehen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses selbst Spielen genau das ist, was wir in den Mittelpunkt rücken wollen, weil das unserer Auffassung nach bei vielen anderen Veranstaltungen zu kurz kommt", sagte Wisotzki./cab/DP/zb

LEIPZIG (dpa-AFX) - In der Leipziger Messe startet an diesem Freitag das neue Gamingfestival "CAGGTUS". Nach der Abwanderung der "DreamHack" nach Hannover im vergangenen Jahr und dem Wegzug der "Games Convention" 2008 ist es die dritte Gaming-Messe in Leipzig. Das "CAGGTUS"-Festival findet vom 14. bis 16. April in der Leipziger Messe statt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer