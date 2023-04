Nach einem finalen Sell-Off in der vorausgegangenen Abwärtsphase des Paares EUR/USD auf 0,9535 US-Dollar bis Ende September drehte der Trend, anschließend folgten dynamische Kursgewinne zunächst an den Widerstand um 1,0364 US-Dollar, nach einer kurzen Konsolidierungsphase in diesem Bereich ging es schließlich auf ein Jahreshoch Anfang Februar von 1,1032 US-Dollar aufwärts. Der Februar war von einer etwas längeren Konsolidierung zurück auf den EMA 200 geprägt, dieses Niveau konnten Bullen sehr gut als Sprungbrett für einen neuerlichen Anlauf auf die vorherigen Höchststände nutzen und diese im gestrigen Handel sogar übertreffen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne an mittelfristige Widerstände merklich an.

Wochenschlusskurs entscheidend