Wirtschaft Baerbock sieht "viel Potenzial" für weitere Kooperation mit China

Peking (dts Nachrichtenagentur) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht noch "viel Potenzial" dafür, die Zusammenarbeit mit China weiter auszubauen. Das Interesse an wirtschaftlicher Kooperation zeige, dass Deutschland kein "Decoupling" wolle, sagte sie am Freitag im Rahmen ihres Staatsbesuchs in der Volksrepublik.



Gleichzeitig nähmen deutsche Unternehmen wahr, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren verändert hätten: "Der deutsche Rechtsstaat garantiert chinesischen Unternehmen in Deutschland faire Bedingungen, gleiches erwarten wir auch für deutsche Investitionen in China", fügte sie hinzu. "Wettbewerbschancen auf Augenhöhe" seien eine Voraussetzung für "fairen wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren Ländern". Einseitige Abhängigkeiten gefährdeten die Sicherheit.