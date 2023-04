Neue Jahreshochs weiter möglich | DAX-Ideen am 17.04.2023

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation zum Morgen, wie immer auf YouTube veröffentlicht:

Das Video startet (und ist danach als Archiv) hier gegen 8.00 Uhr:

Dabei stand der DAX weitaus stärker im Interesse der Anleger:innen als die Wall Street selbst, die mit der Quartalssaison startete und weitere Inflationsdaten veröffentlichte. Darauf gingen wir in der Sonntagsanalyse am 16.04.2023 ausführlicher ein. Die Übersicht der Rankings bezogen auf die Handelswoche und die Indizes siehst Du hier:

Damit gehen wir direkt auf das DAX-Trendverhalten ein.

DAX weiterhin im Aufwärtstrend

In der vergangenen Woche scheint nun der Ausbruch aus der breiten Range vollzogen worden zu sein:

In den kleineren Zeiteinheiten schwächt sich das Momentum jedoch ab. Eine neue Aufwärtstrendlinie ist für den April nun zu skizzieren, da der Index außerhalb der Range in eine Konsolidierung überging:

Dabei kam die Volatilität fast zum Erliegen. Der Blick auf die einzelnen Handelstage in dieser Woche, die allesamt im Gewinn abschlossen, zeigt dies eindeutig auf:

Spannend ist für das Trading, dass hier ein GAP hinterlassen wurde:

Es gilt als untere Orientierung. Auf der Oberseite ist hingegen das Verhalten am Jahreshoch maßgeblich. Jüngst wurden diese Hochs immer wieder schnell abverkauft, was zumindest intraday ein spannendes Setup darstellte. Dazu nahm ich mehrfach im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung Stellung und falls es dort eine Möglichkeit der Umsetzung gab, gern auch einen Trade ein.

Folge mir gern bei den ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr wieder:

Für heute warte ich zur Eröffnung auf die Bestätigung der neuen Jahreshochs oder eine Bewegung in Richtung des GAPs, welches in der Vorwoche zurückgeblieben war:

Die Vorbörse notiert aktuell auf dem gleichen Niveau und konnte im Nachthandel noch einmal die Hochs anlaufen:

Im Vergleich zum Freitagsschluss XETRA ist dies ein leichter Aufschlag. Die Daten der Börse Frankfurt sind hier zu sehen:

Was hat die Wall Street für einen Einfluss?

Wall Street eher ruhig

Die Aktienmärkte an der Wall Street sprangen direkt nach den Wirtschaftsdaten in der Vorwoche jeweils nach oben, verloren aber diesen Schwung im Tagesverlauf. Der Dow Jones konnte dennoch ein Wochenplus erzielen und damit recht nah an seine Jahreshoch heran laufen:

Getragen wurde die positive Stimmung am Freitag zudem von der Berichtssaison, die mit JPMorgan Chase, Wells Fargo und der Citigroup gleich drei große US-Unternehmen mit einem Gewinnsprung aufzeigen konnte.

Etwas stärker war zunächst der Nasdaq, der dann aber zum Wochenausklang wieder seine Unterstützungszone testete. Sie entstand direkt zum Monatswechsel in den April hinein und festigte sich nach den US-Arbeitsmarktdaten zunehmend:

Komm erneut in der neuen Woche zum Wall Street Livetrading hinzu, welches ab Montag jeweils ab 15.25 Uhr startet:

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine an der Börse für den Wochenstart

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht. Heute steht zunöächst der Bundesbank-Monatsbericht auf der Agenda.

14.30 Uhr folgt der New York Empire State Produktionsindex und um 16.00 Uhr der NAHB Immobilienmarktindex.

Alle Termine des Tages für Deutschland, die EU und Amerika aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

[smartslider3 slider="5"]

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!