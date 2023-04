Noram Lithium gibt Ernennung von Vice President, Project Development bekannt

Herr Barr verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Erschließung komplexer Bergbauprojekte. Zuletzt war er als Vice President, Project Development bei Twin Metals Minnesota (TMM) tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte die Leitung technischer Studien, die Überwachung metallurgischer Testarbeitsprogramme sowie die Integration von Umweltschutzmaßnahmen in die Projektplanung. Vor seiner Tätigkeit bei TMM hatte er verschiedene Funktionen bei Stantec und Teck inne. Bei Stantec fungierte er als Engineering Liaison und leitete die Umwelt- und Technikberater bei der Realisierung von Koordination und Produktivität. Während seiner Zeit bei Teck war er maßgeblich an der Entwicklung und Kommerzialisierung eines neuartigen hydrometallurgischen Verfahrens beteiligt. Er war zudem ein wesentliches Mitglied des Teams, das eine hydrometallurgische Verarbeitungsanlage in Brasilien konstruiert und errichtet hat. Herr Barr hat einen Abschluss als Bachelor of Science, Chemistry von der University of Victoria.

„Wir heißen Glenn in der neu geschaffenen Position als Vice President, Project Development bei Noram willkommen“, so Greg McCunn, CEO von Noram. „Seine umfangreiche Erfahrung mit der Erstellung von Flowsheets, technischen Studien und den Genehmigungsbedingungen in den Vereinigten Staaten wird wesentlich zu unserer kontinuierlichen Risikominderung des Lithiumprojekts Zeus beitragen. Glenn wird sich anfänglich darauf konzentrieren, die Vormachbarkeitsstudie für Zeus zu leiten, welche von Ausenco durchgeführt wird.“

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten. Mit dem Aufschwung der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung will das Unternehmen zu einem der Hauptakteure bei der inländischen Lithiumversorgung werden. Das Unternehmen ist bestrebt, durch einen strategischen Kapitaleinsatz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, und ist mit einem Kassenbestand von 14 Millionen CAD zum 31. Dezember 2022 finanzkräftig und hat keine Schulden.